На Харківщини пролунали вибухи: росіяни випустили щонайменше 7 ракет по Чугуївському району

Після півночі російські військові завдали масованого ракетного удару по Харківщині. Відомо, що під атакою у ніч проти 16 листопада був Чугуївський район.

Оголосили повітряну тривогу на Харківщині о 00:04. Відразу ж надійшли повідомлення про те, що ворог запустив ракети з Бєлгородщини по регіону. Тож, мешканців закликали перебувати в укриттях.

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Пролунало щонайменше 7 вибухів

До мешканців Харківщини звернувся глава ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що Росія завдає ударів. Тому попрохав мешканців міста й області не покидати безпечних місць.

Невдовзі журналісти зауважили, що було щонайменше 7 вибухів з інтервалами у кілька хвилин. Їх чули у Харківській області. Начальник харківського військового гарнізону Сергій Мельник зазначив, що по області ворог бив ракетами С-300.

Пізніше журналісти Суспільного зазначили, що ворог завдав удару по Чугуївському району Харківщини. Відомо, що станом на 00:40 інформації про поранених серед мирного населення немає. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Сергій Лободенко.

Цю інформацію ближче до 1 ночі підтвердив глава ОВА Олег Синєгубов. Він додав, що попередньо ворог бив ракетами С-300. Що стосується наслідків влучання, то вони встановлюються.

Звернімо увагу, що кількома днями раніше ворог атакував Харківську область дронами-камікадзе. Відомо, що під ударом був Ізюмський район.

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