На Харківщині вибухи тривали пів години: окупанти запустили С-300 з Бєлгородської області

Харківщина вже вкотре потерпає від російського терору – ввечері 3 січня знову стало відомо про серію потужних вибухів у місті. Попередньо окупанти вдарили по регіону з С-300.

Загарбники випустили по Харківській області ракети з Бєлгородської області. Окупанти активно використовують С-300 для атак на цивільну інфраструктуру.

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Вибухи на Харківщині

ЗМІ повідомляють, що ввечері 3 січня у Харківській області пролунала серія щонайменше з семи вибухів – лише за останні пів години. У місті та області тривала повітряна тривога. Повітряні Сили оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння близько 18:28.

До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях,

– написав голова ОВА Олег Синєгубов.

Ракети по Харкову та області запускали з Бєлгородської області. За повідомленнями моніторингових каналів, окупанти застосували С-300. У мережі також показали відео вильотів ракет по з Бєлгорода по Україні.

Про відбої повідомили об 19:28. Наслідки ударів встановлюються.

Окупанти вкотре тероризують Харківщину: відео запуску ракет

Російські атаки на Харків