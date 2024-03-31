Вилетіло скло, осколок ударив по голові: як харків'яни пережили удар Росії по житловій забудові

Ворог ввечері 30 березня вдарив по Харкову. Влучання відбулось у Шевченківському районі міста. Відомо, що росіяни атакували новим типом керованої авіабомби.

Влучання відбулося поруч з будинком, проте удар був такої сили, що це призвело до пошкодження будівлі. Також є постраждалі, як повідомила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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300 вікон без скла

Внаслідок удару є поранені, серед них найстарша – 77-річна жінка. Також хлопець, якому 35 років. Всі, відповідно цивільні. Також пошкоджено 8 будинків, освітній заклад.

Олександр, мешканець пошкодженого будинку, не вперше потрапляє під обстріл. Він розповідав, що днями готував на кухні своєї квартири, коли стався прильот. За його словами, скло з вікна одразу полетіло на нього і його відкинуло вибуховою хвилею. Ввечері 30 березня він також постраждав.

Я вже ліг відпочивати, коли вилетіло скло, осколок ударив по голові. Удар був не сильний, але крові багато,

– розповів Олександр.

Після влучання на місці влучання працюють комунальники, екстрені служби. Допомагають мешканцям будинку волонтери.

"Влучання відбулося не в будинок, а поряд з ним. Однак скло у близько 300 вікон та балконів розбито", – розповіла Черненко.

Випробовують нові снаряди

Цей будинок же не вперше опиняється під російськими ударами. Нещодавно його також обстрілювали. Люди вже неодноразово робили ремонти у своїх квартирах після попередніх прильотів, але знову змушені лагодити своє житло, – як Олег, мешканець пошкодженого будинку.

До нас прилітає вже не вперше. Знову вікна у квартирі розбиті. Доведеться вже втретє нове скло вставляти,

– сказав він.

Росіяни завдали удару по Харкову ввечері 30 березня керованою авіабомбою, проте іншої конструкції. Вперше нею вони атакували Шевченківський район міста 27 березня.

Росіяни випробовують на харків'янах новий тип снарядів, перероблених та дешевших. Це аналог великих керованих авіабомб. Можливо він не такий руйнівний, але величезний будинок на понад 400 квартир суттєво пошкодив.

Наталя, мешканка пошкодженого будинку, розповіла, що найбільше вибух налякав бабусю та дитину.

Бабуся у перший приліт на лавочці біля будинку сиділа. Але скло, на щастя, її не зачепило. Ввечері ми всі були вдома, поїли, попили чаю та пішли відпочивати. І тут такий бабах! Було, звичайно, страшно,

– поділилась враженнями жінка.

Попри те, що харків'яни щодня переживають жахливі обстріли, багато хто з них залишається в місті. За словами, Черненко, вона запитала у мешканців пошкодженого будинку, чи не стане останній прильот відправною точкою для евакуації, але вони наполягають на тому, що продовжуватимуть жити у місті.

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