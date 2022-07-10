Ювелірне влучання: українські захисники накрили базу окупантів в Херсоні, – Хлань

Вранці 10 липня у Херсоні лунали гучні вибухи. За попередньою інформацією, ЗСУ поцілили у військову частину росіян.

Вибух стався у військовій частині на вулиці Пестеля. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

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У військову частину було два попадання

Перший раз "приліт" по частині був близько 5:00 ранку. Тоді ж спалахнула потужна пожежа, яку не встигли загасити до другого "прильоту" близько 10:00. Хлань називає це попадання ювелірним.

Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами. При спробі підійти ближче до шостої гімназії і дізнатись щось – окупанти стріляють в повітря. В них починається відверта паніка?

– написав Хлань.

Також інформацію про вибух на місці базування окупантів поширив і речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він зазначив, що потрапляння по військових росгвардії підтверджують кремлівські пропагандисти. Вони – невдоволені роботою ППО держави-агресорки.

Зараз, пише Братчук, епіцентр вибуху оточили. Вороги перевіряють у всіх, хто наближається, документи.

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Що відомо про влучання по складах росіян: коротко

Олексій Арестович розповів про влучання по командному пункту 49 армії ворога в Новій Каховці. Там, за попередньою інформацією, загинули близько сотні росіян, ще 200 були поранені.

Майже цілий день детонували боєприпаси у Чорнобаївці біля Херсона.

"Злетіли у повітря" склади з боєприпасами і в Харцизьку та Шахтарську, що на окупованій частині Донеччини.

Було гаряче на складах окупантів і в Макіївці. У ціль українські військові потрапили 6 липня.

Дізнайтесь у відео про роботу HIMARS на фронті: