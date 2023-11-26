Росіяни обстріляли Херсон: були влучання у Корабельному і Дніпровському районах

У Херсоні 26 листопада двічі лунали потужні вибухи. Тоді повідомляли, що росіяни обстрілюють місто з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області.

Зрештою стало відомо, що внаслідок атаки постраждали 2 райони міста. Наразі на місці подій працюють екстрені служби.

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Росіяни обстріляли 2 райони Херсона

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко розповів, що армія Росії періодично обстрілює Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Цей день не став винятком для міста.

Є влучання у Корабельному та Дніпровському районах міста. Внаслідок ворожих атак пошкоджені будинки, автівка,

– сказав він.

Водночас Мрочко наголосив, що інформація про постраждалих у місті ще уточнюється. Усю детальну інформацію про обстріл Херсона мають надати згодом.

Херсон перебував під ворожим обстрілом

Перші вибухи у Херсоні пролунали близько 8 години 36 хвилин. Він пролунав після 1 хвилини від оголошення відбою повітряної тривоги в області.

Наступний вибух у Херсоні пролунав о 13 годині 54 хвилини. Тоді стало відомо, що окупанти знову обстрілюють місто з тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області.

За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна з 6 ранку 25 листопада до 6:00 26 листопада окупанти випустили по регіону 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників, АГС та авіації. Загалом було 58 обстрілів регіону.

Прокудін також розповів, що лише по Херсону вороги випустили 30 снарядів. Однак повідомлень про постраждалих внаслідок атаки – не було.

Варто зазначити, що 24 листопада через обстріл Херсонської області росіянами 3 людини загинули, ще 11 зазнали поранень. Серед постраждалих є також діти, усім надали медичну допомогу та ушпиталили.