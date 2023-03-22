На Хмельниччині прокоментували нічні вибухи під час масованої атаки "Шахідів"

Російські військові здійснили масовану атаку дронами-камікадзе по Україні. Під час неї чули вибухи у Хмельницькій області. Розповідаємо, чи були там прильоти.

За наявними даними, ворог для атаки в ніч на 22 березня використав відразу 21 "Шахід". На щастя, 16 БпЛА вдалося знищити силам ППО. Розповідаємо, що відомо про вибухи на Хмельниччині.

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Минулося без прильотів

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА близько 08:00 22 березня. У відомстві зауважили, що на території області під час повітряної тривоги влучань не зафіксували.

Дякуємо силам ППО, які результативно спрацювали по ворожому об'єкту!,

– додають в ОВА.

Зауважимо, що о 02:33 надійшло повідомлення про те, що у Хмельницькому чути звук вибуху. Тоді ОВА закликала мешканців залишатися в укриттях.

Вже о 04:24 був ще один допис. У ньому зазначали, що прильотів по області не зафіксували. За наявною інформацією, працювала ППО. Тоді ж пообіцяли згодом поділитися детальнішою інформацією, яка й підтвердила відсутність влучань.

Дрони влучили на Київщині

На жаль, під час нічної атаки "Шахідами" були прильоти. Внаслідок ударів, повідомили у Київській ОВА, пошкоджень зазнав цивільний об'єкт. Станом на 08:18 було відомо про 3 загиблих і 7 поранених.

На місці влучання працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та екстрені служби. Тим, хто постраждав, надають необхідну допомогу. Відомо, що пожежу вдалося локалізувати станом на 05:50.

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