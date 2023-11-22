У Хмельницькій області пролунали вибухи: там працювала протиповітряна оборона

Російські загарбники ввечері 21 та пізно вночі 22 листопада обстріляли Україну безпілотниками типу "Шахед". Зрештою, вибухи пролунали й у Хмельницькій області.

Там повідомляли про роботу української протиповітряної оборони. 24 Канал закликає жителів Хмельницької області перебувати в укриттях під час тривог, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Вибухи у Хмельницькому лунали пізно вночі

Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін близько 2 години 37 хвилин повідомив, що у Хмельницькому районі було гучно.

Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях!

– сказав він.

Варто зазначити, що Повітряні сили оголосили тривогу у Хмельницькій області оголосили тривогу близько 1 години 13 хвилин. Тоді військові казали про наближення ворожих безпілотників типу "Шахед" до області.

Близько 2 години 5 хвилин стало відомо, що самі дрони-камікадзе наближаються до Хмельницького. Зрештою всі ворожі об'єкти знищила Протиповітряна оборона. Станом на 3 годину 3 хвилини повітряну тривогу у Хмельницькій області скасували.

А ближче до 4 ранку з'явилася перша інформація про наслідки атаки – Сергій Тюрін написав:

Уламки одного зі збитих "Шахедів" впали на подвірʼя приватного домогосподарства в Хмельницькому районі, постраждала господарська нежитлова споруда, зайнялася пожежа. Головне, що немає травмованих та загиблих.

До цього вибухи лунали в різних регіонах України

Ввечері 21 листопада потужні вибухи також пролунали й у Запоріжжі. До цього у місті лунали сигнали повітряної тривоги.

У моніторингових телеграм-каналах зазначали, що, за попередніми даними, Запоріжжя могли атакувати балістичним озброєнням. Ракету могли запустити з південного напрямку.

Зрештою інформацію про атаку підтвердили у Запорізькій ОВА. Там розповіли, що ракета впала на відкриту місцевість, а про постраждалих і пошкодження внаслідок обстрілу наразі не повідомляли.

Згодом вибухи чули також і жителі Сумської області. Так, гучні звуки лунали в обласному центрі.

У Сумській ОВА зазначили, що в області працювала протиповітряна оборона. Там закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.