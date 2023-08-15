Вночі на Хмельниччині лунали вибухи: влада розповіла, чи є влучання

Під час тривоги серія вибухів також лунала в Хмельницькій області. Місцева влада повідомила, що в регіоні працювали сили ППО.

Про деталі ворожої атаки розповів перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін, передає 24 Канал.

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Без руйнувань та постраждалих

Даних про ушкодження об'єктів, падіння уламків наразі немає. Постраждалих немає,

– зазначив Тюрін.

Водночас додав, що інформація уточнюється. Зауважимо, посадовець повідомляв про вибухи на Хмельниччині близько 04:52.

Трохи згодом у Повітряних силах попереджали, що ракети прямують у напрямку Старокостянтинова. Пізніше вони були поблизу Хмельницького.

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Ворог запустив 28 крилатих і 8 зенітних керованих ракет

Вранці у Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано щонайменше 28 пусків крилатих ракет різних типів повітряного та морського базування. Зокрема:

4 крилаті ракети Х-22 – з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);

4 крилаті ракети "Калібр" з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).

Протиповітряна оборона працювала у багатьох регіонах нашої держави. Загалом знищила 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр".

Зауважимо, що вночі також зафіксували 8 пусків російських зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.