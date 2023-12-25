Різдвяні подарунки від ЗСУ: в окупованому Іловайську згоріло кілька цистерн з дизпаливом
В окупованому Іловайську кілька днів тому лунали вибухи. Тепер з'явилося більше подробиць про те, що трапилося.
Про пожежу в Іловайську 23 грудня повідомляли місцеві телеграм-канали. Виявилося, що прилетіло по цистернах російських загарбників.
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Подробиці бавовни в Іловайську
Журналісти з каналу ASTRA з'ясували, що обстріл стався в районі 15 години на залізничній станції "Іловайськ". Вони вважають, що використовувалися ракети HIMARS.
Ракети потрапили до складу 13 цистерн з дизельним пальним, кожна з яких містить 55 тонн дизпалива. Внаслідок обстрілу повністю згоріли 6 із 13 цистерн.
Зазначимо, що минулої доби наші воїни збили Су-34 на Донецькому напрямку. Його збили зенітно-ракетним комплексом на Маріупольському напрямку. На аеродром російський літак вже не повернувся.
Крім цього, над акваторією Чорного моря наші захисники збили ворожий Су-30СМ.
Втрати ворога колосальні
- Окрім двох винищувачів, за добу наші захисники ліквідували 760 російських окупантів. Загальні втрати ворога у живій силі зросли до 353 950. Окрім цього, також впродовж доби було знищено понад десяток танків та іншої різноманітної російської техніки.
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу ворога.
- Натомість підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби та пункт управління противника.