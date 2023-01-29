Варіантів небагато: хто може стояти за потужними вибухами на військових об'єктах Ірану

На військових об'єктах Ірану стались потужні вибухи. Насправді небагато варіантів того, хто посприяв цьому, бо в Ірану дуже багато ворогів.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Тим часом Іран уже визначив винного й погрожує Ізраїлю відповіддю на спецоперацію.

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Перший варіант – Ізраїль

Шейтельман розповів, що можна лише здогадуватись, хто стоїть за атаками на Іран, але варіантів небагато. Перший варіант – це Ізраїль. Особливо зважаючи на те, що днями там у Єрусалимі відбувся теракт. Щодо саме цього теракту інформації поки немає, але часто сліди терактів у Ізраїлі ведуть у Іран.

Відповідальність за це Ізраїль часто кладе на Іран і проводить акції проти певних іранських служб. Зокрема, можуть розбомбити аеродром у Дамаску, де працюють іранські офіцери, можуть убити точково генерала, тож і зараз могло бути таке,

– зазначив політтехнолог.

Він додав, що в Ірана загалом дуже багато ворогів. Зокрема, це ще й Саудівська Аравія, але незрозуміло, чи здатна вона проводити такі операції. Крім того, варто з'ясувати, що саме за завод то був в Ірані, чи пов'язаний він з ракетами й "Шахідами".

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Іран – 40 років під санкціями, для Ізраїля Україна – не пріоритет

За словами політтехнолога, у гріхах Ірану постачання зброї Росії – десь аж на 10 місці. Іран перебуває під санкціями вже 40 років, ще коли Росії й України, як окремих держав, на мапі не було. У його офіційній державній доктрині прописана чітка мета – знищення Ізраїлю, й це офіційно, а не, як у Росії, наприклад, на рівні пропаганди.

"Для Ізраїлю це загроза номер 1, звісно. В Ізраїлі місяць тому був сформований новий уряд, і коли мене запитували, як вони будуть ставитись до України, я сказав, що Україна для Ізраїлю – номер 100 у списку, бо для них проблема номер 1 – це Іран", – зауважив Шейтельман.

Як він зазначив, крім того, Іран обстрілює Саудівську Аравію. Також він постійно обстрілює танкери в Перській затоці. Тому, можна повірити в те, що удар по Ірану завдала об'єднана коаліція країн, але не через постачання зброї Росії, бо "Шахіди" – це дріб'язок на тлі того, що ще робить Іран.

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