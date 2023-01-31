США попереджує: Жданов прокоментував "бавовну" в Ірані

В ніч проти 29 січня в Ірані пролунали вибухи на фабриках з виробництва дронів та ракет у різних місцях. Це може бути пов'язано зі співпрацею Ірану з Росією.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, вибухи сталися на 7 іранських заводах, які займаються ракетобудівництвом та працюють в космічній галузі.

До теми Український фактор присутній: яку мету мали вибухи в Ірані

Жданов посилається на слова видання The New York Times, що так Сполучені Штати Америки хочуть змінити динаміку російсько-української війни. Мовиться про можливе постачання дронів, ракет та навчання росіян керувати ними. Натомість Росія мала надати Ірану винищувачі Су-35 і провести навчання для пілотів.

Іран попереджують

Військовий експерт переконаний, вибухи на військових базах не змінили зовнішньополітичної чи внутрішньополітичної ситуації в Ірані.

Проте Ірану дали яскравий приклад, попередження про те, що всі його об’єкти під контролем,

– додав Жданов.

Країни дають зрозуміти Ірану, що продовження можливе у випадку, якщо він не припинить свою агресивну політику проти інших держав, не буде погоджуватися на перемовини по ядерній угоді та намагатиметься нарощувати ядерний потенціал, зауважив Жданов.

Жданов припустив причини вибухів в Ірані: дивитись відео

Силовий тиск

Військовий експерт припустив, що США розглядають варіант силового тиску на Іран. Адже держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що на столі у Сполучених Штатів Америки лежать усі можливі плани.

Жданов називає це чергуванням дипломатії з гарматами.

Гармати відстріляли, отже дипломати чекають реакцію, якщо її не буде, то гармати знову почнуть стріляти,

– переконаний експерт.

Вибухи в Ірані: що відомо