США попереджує: Жданов прокоментував "бавовну" в Ірані
В ніч проти 29 січня в Ірані пролунали вибухи на фабриках з виробництва дронів та ракет у різних місцях. Це може бути пов'язано зі співпрацею Ірану з Росією.
Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, вибухи сталися на 7 іранських заводах, які займаються ракетобудівництвом та працюють в космічній галузі.
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Жданов посилається на слова видання The New York Times, що так Сполучені Штати Америки хочуть змінити динаміку російсько-української війни. Мовиться про можливе постачання дронів, ракет та навчання росіян керувати ними. Натомість Росія мала надати Ірану винищувачі Су-35 і провести навчання для пілотів.
Іран попереджують
Військовий експерт переконаний, вибухи на військових базах не змінили зовнішньополітичної чи внутрішньополітичної ситуації в Ірані.
Проте Ірану дали яскравий приклад, попередження про те, що всі його об’єкти під контролем,
– додав Жданов.
Країни дають зрозуміти Ірану, що продовження можливе у випадку, якщо він не припинить свою агресивну політику проти інших держав, не буде погоджуватися на перемовини по ядерній угоді та намагатиметься нарощувати ядерний потенціал, зауважив Жданов.
Жданов припустив причини вибухів в Ірані: дивитись відео
Силовий тиск
Військовий експерт припустив, що США розглядають варіант силового тиску на Іран. Адже держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що на столі у Сполучених Штатів Америки лежать усі можливі плани.
Жданов називає це чергуванням дипломатії з гарматами.
Гармати відстріляли, отже дипломати чекають реакцію, якщо її не буде, то гармати знову почнуть стріляти,
– переконаний експерт.
Вибухи в Ірані: що відомо
- У ніч проти 29 січня в Ірані невідомі безпілотники атакували оборонний комплекс. Офіційні особи Ірану заявили, що нібито країна запобігла спробі атаки 3 невеликих квадрокоптерів на фабрику боєприпасів у місті Ісфахан.
- Політолог Олександр Антонюк впевнений, що Ізраїль та наші західні партнери зацікавлені у тому, щоб Іран не отримав посилення ядерної програми.
- Видання Jerusalem Post повідомило з посиланням на власні джерела у розвідці, що обстріл мав феноменальний успіх. Крім того, там констатували, що наразі невідомо, чи було озброєння, пошкоджене внаслідок атаки, частиною ядерних розробок Тегерана.