В Івано-Франківську пролунали вибухи через реактивні БпЛА

Уночі 16 жовтня пролунали вибухи під час повітряної тривоги в Івано-Франківську. Російська армія атакувала обласний центр за допомогою реактивних безпілотників.

Міський голова Руслан Марцінків раніше попереджав, що буде працювати ППО. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Обстріл Івано-Франківська стався вночі 16 жовтня: що відомо?

Повітряну тривогу в Івано-Франківські області вночі 16 жовтня у різних районах почали оголошувати о 02:56. На регіон налетіли реактивні БпЛА російської армії, про що писали Повітряні сили.

Ворога скерував дрони на сам Івано-Франківськ. Серія вибухів прогриміла у місті. Міський голова Руслан Марцінків трохи раніше застерігав, що буде працювати ППО проти реальної загрози.

Зауважимо, що ввечері 15 жовтня російські реактивні дрони вже досягали Івано-Франківська. Тоді також було чутно звуки вибухів.

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Додамо, що цієї самої ночі під ударом Росії на Заході України перебували й інші міста – Луцьк та Рівне. Тамтешні жителі неодноразово чули вибухи. Так само атаки зазнав Київ.