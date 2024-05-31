Наслідки немалі: які є 3 важливі особливості атаки по Криму

У ніч на 30 травня Сили оборони України уразили поромну переправу росіян у тимчасово окупованому Криму. Було знищено два катери "Тунець". Також українські оборонці змогли пошкодити два пороми.

Катери "Тунєц" залучались для патрулювання та охорони акваторії. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко назвав 24 Каналу 3 важливі моменти атаки по Криму.

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"Їх залучають, тому що вони швидкі, маневрові. В акваторії у районі Керченського мосту ними легше оперувати, ніж великими суднами. Тому вони дуже сподобались морській охороні ФСБ. Їхнє завдання – це патрулювання, виявлення та ураження надводних дронів, які можуть загрожувати", – пояснив він.

Можливостей стане менше

Олександр Мусієнко зазначив, що це вже не перше ураження катерів такого класу. У вересні 2023 року Росія втратила щонайменше 2 такі катери. Катери "Тунєц" патрулювали, виконували певні завдання. Особовий склад мав на борту кулемети, стрілецьку зброю, автомати чи гранатомет. Зараз можливостей стане менше.

Тобто це досить вагомо для такого класу. З погляду поновлення цих втрат вони можуть це зробити. На це потрібен час. Ймовірно, будуть це робити, тому що на відміну від великих кораблів, ці катери можуть привезти по землі і потім спустити на воду,

– підкреслив він.

Другий момент. Це акваторія Керченського мосту. Це може свідчити про те, що українські сили мають наміри провести більш масштабні операції. Наприклад, щодо знищення поромної переправи, яка використовується як логістичний засіб для окупантів, і безпосередньо Кримський міст.

"Тобто два такі об'єкти. Те, що ці атаки здійснюються з води і шлях розчищається так само з води, може свідчити про те, що атака може бути комбінованою. Тобто із застосуванням надводних дронів, так і повітряних БпЛА, ракет. Також інших засобів для того, щоб здійснити це влучання. Тому це теж важливо", – сказав військовий експерт.

Крім того, суттєво пошкоджені два пороми. Один з них – був перелаштований для транспортування залізничних вагонів. Тому це удар по логістиці. А судно, про яке мовиться, що воно могло затонути, виконувало лоцманські функції.

"Це коли великий корабель, який заходить у незнайомі води або вузькі акваторії, наприклад, район мосту. Йому треба далі зайти в Азовське море чи там проходити. Надаються лоцманські функції. Тобто є капітан на місці, який допомагає їм пройти ці води більш безпечно. Тому наслідки однієї атаки доволі немалі", – зауважив Мусієнко.

Атаки продовжаться

Керівник Центру військово-правових досліджень наголосив, що ворог розуміє, що Україна готується до масштабних атак по його об'єктах у Криму. Зокрема, на Кримський міст. Тому загарбники готуються, укріплюються, створюють системи захисту. Однак хоч вони зосереджують там велику кількість зброї, авіації, ППО, удари все одно продовжуються.

Тому зрозуміло, що атаки будуть продовжуватись. Ворог буде до них готуватися. Перед нами завдання ці системи захисту пройти. Тому, думаю, Україна так цілеспрямовано і б'є по радарах, системах ППО, щоб розчищати дорогу, щоб кожен наступний удар був ще ефективнішим,

– додав він.

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