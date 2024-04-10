Біля Олександрії на Кіровоградщині працювала ППО: пошкоджено житлові будинки
Джерело:Андрій Райкович
Протягом доби 10 квітня у Кіровоградській області кілька разів оголошували повітряну тривогу. Під час однієї з них працювала протиповітряна оборона.
У Кіровоградській ОВА розповіли, що Повітряні Сили успішно ліквідували ворожу ціль. Однак не обійшлося без пошкоджень будівель.
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Деталі тривоги
Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що під час повітряної тривоги в Олександрійському районі відпрацювали захисники неба. Внаслідок атаки Росії, на жаль є руйнування будівель.
Зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків та господарчих споруд. Обійшлося без постраждалих. Працюють відповідні служби,
– вказав Райкович.
Близько 16:30 моніторингові пабліки попереджали, що у напрямку Кропивницького рухається розвідувальний дрон. У регіоні чули вибухи – це було наслідком успішної роботи ППО.Додамо! Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що росіяни посилили розвідку. Застосування невеликої кількості дронів означає зосередженість росіян на конкретних цілях.
Атаки на Кіровоградщину
- Вночі проти 2 квітня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Кіровоградщини дронами-камікадзе типу "Шахед". Тоді було ушкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці влучання спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.
- Під час атаки 18 березня було зафіксовано 9 ударів по п'яти об'єктах промисловості у Кіровоградській області. Було критично пошкоджено одне підприємство, однак, на щастя, обійшлося без постраждалих.
- Також ввечері 7 березня жителі Кіровоградської області чули вибухи. Тоді він також пролунав в Олександрійському районі – без наслідків. Тривога в регіоні тривала майже годину.