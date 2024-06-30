Вибухи в Кіровоградській області: на місці працюють екстрені служби

Увечері 30 червня ворог атакував Кіровоградську область. Нині на місці працюють усі екстрені служби.

Вибухи у Кропивницькому пролунали близько о 20:20. Перед цим у низці областей оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

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Окупанти атакували Кіровоградщину

Як повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, увечері ворог атакував Кіровоградщину. Він не повідомляв деталі, але додав, що після вибухів у Кропивницькому районі працюють відповідні служби.

Також Райкович закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Ворог 30 червня атакував Харків і Київ