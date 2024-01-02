Київ у вогні: поліція показала перші хвилини після удару по столиці

Вночі ворог здійснив масовану атаку на Київ. У патрульній поліції показали перші хвилини ударів по столиці.

Повітряна тривога у Києві тривала майже 6 годин. За цей час ворог запустив на столицю України приблизно півтора десятка "Шахедів", а слідом за ними – крилаті ракети та "Кинджали".

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Наслідки атаки на столицю

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів, що унаслідок масованої ракетної атаки в різних районах міста пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, АЗС, торговельні та складські приміщення, підприємства та автомобілі. Є потерпілі та загиблі.

Разом з екстреними службами правоохоронці одразу почали працювати в місцях падіння уламків від ворожих ракет.

Перші хвилини атаки на столицю: дивіться відео

Білошицький уточнив, що патрульні досі надають необхідну допомогу, допомагають розбирати завали, забезпечують безперешкодний проїзд спецтехніки, евакуюють та підтримують громадян.

Ра**сти не припиняють спроб будь-що зламати нас не тільки фізично, а й морально. Та неможливо вбити дух українця, який на своїй землі виборює своє. Дякую нашій протиповітряній обороні та всім Силам оборони,

– сказав він.

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