У Києві вночі 20 листопада пролунали вибухи. Це сталося через клька хвиль атаки російських балістичних ракет.

Про загрозу повідомили у Повітряних силах. 24 Канал інформує, що ми знаємо на цей момент.

Обстріл Києва стався вночі 20 листопада: що відомо?

Повітряну тривогу у Києві оголосили вночі 20 листопада о 01:19. Сирени залунали не тільки у столиці, а й у цілій низці областей України, адже російська армія запустила балістичні ракети.

Як стверджували монітори, ця атака сталася з боку Брянська. Серія вибухів пролунала у Києві впродовж кількох хвилин.

Друга хвиля ударів сталася о 2 ночі. Цього разу ракети типу "Циркон" чи "Онікс" полетіли з боку Курська та Воронежа.

Попередня інформація про наслідки ударів на цей час є така:

В Оболонському районі пожежа у 3-поверховій будівлі.

І у Подільському районі також загоряння будівлі.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Повітряні загрози на території України актуальні. Триває також атака реактивних БпЛА.