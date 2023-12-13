Тривогу іноді не встигають вмикати: Ігнат пояснив небезпеку такої атаки, як в ніч 13 грудня

У ніч на 13 грудня Росія атакувала України балістичними ракетами та "Шахедами". Ракети були спрямовані на столицю. Імовірно, росіяни запускали "Іскандер-М" або ж ракети від установки С-300.

Тривогу у Києві оголосили вже після того, як мешканці почули вибухи. Про це 24 Каналу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пояснивши, що це через специфіку озброєння, яким атакують окупанти.

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Часу на реагування – обмаль

Росіяни запустили 10 балістичних ракет, усі з яких збили сили протиповітряної оборони. Були припущення, що окупанти запускали ракети від комплексу С-400 або ж "Іскандер-М".

Експертну оцінку мають надати з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Працівники за уламками мають ідентифікувати той чи інший тип ракет.

"Який би тип (ракети – 24 Канал) не був, окупанти ними обстрілюють по балістиці. Якщо це балістичний обстріл, є дуже мало часу на реагування ППО, Повітряним силам і населенню. Тривогу навіть не завжди при ударах балістики встигають вмикати", – зауважив Юрій Ігнат.

Річ у тім, що від пуску ракет до роботи протиповітряної оборони може минути всього лиш хвилина-дві, залежно від того, звідки їх випускають.

Найбільша загроза від балістики

Якщо окупанти обирають крилаті ракети для атаки, то їх запускають з літаків. Також є крилаті ракети морського базування – "Калібри". В будь-якому випадку, якщо запускають саме ці ракети, про небезпеку обов'язково сповістять, адже час їхнього польоту набагато довший.

"Іскандер-М" – це балістична ракета. Вони здіймаються високо вгору і падають вниз з великою швидкістю – 3600 кілометрів на годину. Ці ракети запускають з наземних установок, як і С-400. Це зенітна керована ракета, призначена для збиття повітряних цілей, але її можна використовувати і для ураження наземних цілей,

– пояснив Ігнат.

Цього разу, як і при атаці 11 грудня, ракети запускали з Брянського району. Якщо про стягування комплексів та планування ударів є інформація від розвідки, повітряної або космічної, чи від наших партнерів, тривогу негайно увімкнуть.

"Але іноді ворог робить передислокацію цих установок і в нічний час, і приховано, вичікуючи потрібного моменту, аби вдарити", – зауважив Ігнат.

Саме це й відбулося 11 та 13 грудня.

Ракетний обстріл Києва: коротко

Вночі 13 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по столиці України. Вибухи пролунали перед тривогою, що вказувало на запуск балістики. На жаль, було зафіксовані численні падіння уламків на лівому березі.

Внаслідок атаки у Києві була пошкоджена водопровідна мережа у Дніпровському районі. Однак проблему оперативно вирішили, вже станом на 7:30 ранку водопостачання було нормалізованим.

Понад 50 людей постраждало через обстріл росіян, 20 потерпілих – госпіталізували. Відомо, що найстаршій постраждалій – 80 років, наймолодшій – всього 5.