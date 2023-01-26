Уламки російських ракет знайшли у кількох районах Київщини
26 січня 2023, 12:37Читать новость на русском
Джерело:Андрій Нєбитов
Російські терористи вранці 26 січня масовано атакували Україну. Уламки російських ракет вже знайшли у кількох районах Київщини.
Правоохоронці вже фіксують наслідки російських обстрілів. Про це повідомив начальник Головного управління поліції Київської області Андрій Нєбитов.
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Уламки ворожих ракет були виявлені вже на території кількох районів області,
– зазначив Нєбитов.
Також він додав, що наразі поліцейські проводять огляд місця події.
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Коротко про наслідки масованої ракетної атаки Росії
- У ніч на 26 січня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. Наші воїни збили усі 24 "Шахіди". Однак, вже вранці окупанти розпочали масовану ракетну атаку.
- Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загарбники вдарили по Голосіївському району столиці. Внаслідок влучання в нежитлову забудову є один загиблий і двоє поранених. Постраждалих ушпиталили.
- У КМВА зазначили, що за попередньою інформацією, внаслідок падіння частини ракети загинув 55-річний чоловік.
- Очільник Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що влучили у 2 об'єкти енергетичної інфраструктури.