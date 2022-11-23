У Кременчуцькому районі Полтавщини – вибухи: працює ППО

Близько 13:00 23 листопада майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. В деяких областях країни повідомляють про звуки вибухів.

Зокрема, їх чули у Кременчуцькому районі Полтавщини. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що працює ППО.

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Він закликав людей перебувати в укриттях цивільного захисту до сигналу відбої повітряної тривоги. Це рятує життя!

У яких областях повітряна тривога

Донецька (з 12:17);

Дніпропетровська (з 12:26);

Харківська (з 12:26);

Запорізька (з 12:26);

Полтавська (з 12:27);

Одеська (з 12:27);

Миколаївська (з 12:27);

Херсонська (з 12:27);

Сумська (з 12:28);

Луганська область (з початку квітня).

Пізніше повітряну тривогу оголосили у Києві, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Львівській, а також Вінницькій області. В останній сирени почали лунати об 12:49. Вже об 13:12 не було області, в якій би не попереджали про можливий ракетний удар.

На Одещині теж вибухи

Про загрозу ракетних ударів одеситів повідомили о 12:27. Згодом у місцевих ЗМІ повідомили про вибухи в регіоні. Як повідомляють місцеві кореспонденти, там працювала ППО.

Згодом з'явилися дані про те, що ракети продовжили свій рух в Запоріжжя.

У Києві є влучання

Близько 14:08 з'явилися повідомлення про вибухи в столиці України. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба підтвердив їх, і заявив, що в області працює ППО.

Вже за декілька хвилин після цього, о 14:12, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є влучання в один з інфраструктурних об'єктів столиці. Через 20 хвилин після удару, в столиці знову пролунало декілька вибухів в різних районах. Кличко підкреслив, що рятівники і медики вже вирушили на місця. На жаль, є троє загиблих та шестеро постраждалих.

Ракети запустили з Ростовської області

Об 11:07 телеграм-канал monitor повідомив, що спостерігається активність стратегічної авіації на аеродромі Енгельс. Уже об 12:19 опублікували пост про те, що це можуть бути навчальні польоти. Але нагадали про ворожу підступність, що він і підтвердив: об 12:29 стало відомо про пуски ракет з Ростовської області.

Об 12:27 глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про 5 запусків ракет. Через хвилину він уточнив, що мовиться про "інші літаки в районі Маріуполя".

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