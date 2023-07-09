У Міноборони офіційно визнали, що саме Україна вдарила по Кримському мосту

Ганна Маляр заявила, що Україна завдала першого удару по Кримському мосту. Представниця Міноборони також пояснила, навіщо ЗСУ били по переправі росіян.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 8 липня підбила підсумки 500 днів повномасштабного протистояння агресії Росії. У ньому вона перерахувала найбільші досягнення ЗСУ.

Читайте також "Затряслись колінка": опори Кримського мосту "втомилися" перед контрнаступом ЗСУ

Що сказала Маляр про Кримський міст

Заступниця Олексія Резнікова зізналася, що Україна завдала удару по мосту окупантів.

273 дні, як завдали першого удару по Кримському мосту, щоб зламати росіянам логістику,

– написала вона.

Також Маляр згадала про звільнення Київщини, Півночі та острова Зміїний, затоплення російського крейсера "Москва", контрнаступ на Харківщині, повернення Херсона. Не обділила вона увагою й західну підтримку, нагадавши про отримання Himars та Patriot, перше збиття ракети "Кинджал", яку окупанти називали "надзвуковою", та ордер на арешт російського диктатора Владіміра Путіна в Гаазі.

Окрім цього заступниця міністра оборони анонсувала початок навчання пілотів на F-16. За її словами, це відбудеться "зовсім скоро".

Що кажуть про Кримський міст експерти

Військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан у коментарі 24 Каналу заявив, що наші захисники зможуть за 3 дні зруйнувати міст, який росіяни незаконно побудували у Керченській протоці. Як пояснив полковник ЗСУ в запасі, для знищення цієї переправи Україні потрібні від союзників далекобійні ракети ATACMS.

Схожу думку висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він поставив під сумнів ефективність тренувань росіян на Кримському мосту. Адже ці навчання не завадять сучасній західній зброї знищити цю переправу.