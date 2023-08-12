У Криму масово зливають дані про розташування ППО росіян: фото та відео ворожих систем

В окупованому Криму в суботу, 12 серпня, активно працює ворожа ППО через невідомі цілі в небі. У мережі вже опублікували місце, де розташована одна з пускових установок окупантів.

Російську установку, яка вочевидь призначена збивати повітряні цілі, помітили на горі Мітридат. Саме звідти були пуски ракет під час атаки на Кримський міст, пише 24 Канал.

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Окупаційна влада бідкається про злив даних про ППО

Гора Мітридат розташована на пагорбі в окупованій Керчі. З неї доволі добре проглядається Кримський міст.

Робота ворожої ППО в Криму: дивіться відео

Показуємо на карті, де розташована гора Мітридат

Активіст Сергій Стерненко також поширив світлину роботи ворожої ППО з іншого місця. Хто саме фіксує роботу російської ППО – складно сказати. Однак ця робота точно допоможе завдавати нових ударів по військових об'єктах окупантів.



У Криму показують, де розміщена їхня ППО / Фото з телеграму Сергія Стерненка

Радник так званого "глави" окупованому Криму Олег Крючков вже бідкається, мовляв, для чого у мережі публікують роботу ППО. Крючков скаржиться, що це допомагає противнику завдавати прицільних ударів.

Пропагандисти пишуть, що в Криму вже затримали чоловіка, який зняв на відео роботу ППО.

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