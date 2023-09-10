Окупанти побідкались на нову "атаку" дронів у Криму

У тимчасово окупованому Криму загарбникам продовжують маритись невідомі безпілотники. Вони заявили, що на півострові вкотре знищили дрони.

Буцімто було збито вісім безпілотників. Про це повідомили у міноборони Росії, інформує 24 Канал.

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Крим "атакували" невідомі дрони

Так, російські терористи побідкались, що тимчасово окупований півострів нібито знову атакували безпілотники. За їхніми даними, сили ППО "знищили 8 дронів" над Чорним морем біля Криму.

Наскільки це правдива інформація – наразі невідомо. Жодних доказів та фото немає. Однак окупантам завжди маряться якісь безпілотники. І, традиційно, у цьому загарбники звинувачують Україну.

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