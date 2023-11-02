У Джанкої чули гучний вибух: місцеві бачили ракету
В окупованому Криму в Джанкої пролунав потужний вибух. Місцеві жителі заявили, що бачили в небі ракету.
Місцеві телеграм-канали повідомили, що у Джанкойському районі бачили ракету. Після цього пролунали потужні вибухи.
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Що відомо про вибухи у Джанкої
Результат вибухів у Криму наразі невідомий. Однак підписники "Кримського вітру" показали ракету, яку бачили в небі.
Варто зазначити, що вночі у тимчасово окупованому Криму теж лунали вибухи – півострів атакували дрони. Російські загарбники почали заявляти про нібито успішну роботу ППО. Мовляв, "протиповітряна оборона" ліквідувала 1 дрон над акваторією Чорного моря, а ще 5 – безпосередньо над Кримом.
Однак місцеві повідомляють про мінімум 2 прильоти у Воїнці Красноперекопського району (біля місцевої нафтобази), а також у Первомайському. Крім цього, вибухи лунали у Генічеському районі.
Україна атакувала Крим ракетами ATACMS
- Видання The Economist заявило, що 30 жовтня Україна вперше завдала удару по окупованому Криму ракетами ATACMS. Офіційних підтверджень цьому наразі немає, але того дня в Криму лунали вибухи.
- 30 жовтня в багатьох частинах півострова неодноразово лунали потужні вибухи. Попередньо відомо про пошкодження ворожої С-300. Також місцеві припускають, що міг статися приліт по аеродрому у Новофедорівці.