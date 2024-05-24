Амбітна ціль: про що свідчать масовані удари по Криму

Ввечері 23 травня в різних містах окупованому Криму прогриміли вибухи. Особливо гучно було в Алушті, де міг бути уражений вузол зв'язку російських загарбників. Ймовірно, є загиблі серед окупантів.

Росіяни повідомили, що приліт нібито був по закинутій господарчій будівлі, але тоді незрозуміло, чому там стояли системи ППО, які її прикривали. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що на відео видно запуск ракет протиповітряної оборони.

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Підготовка до серйозних операцій

Вибухи лунали майже у всіх районах півострова. Сили оборони завдавали ударів саме по військових об'єктах ворога. Це зрозуміло, адже поруч був розміщений зенітно-ракетний комплекс, який стоїть на бойовому чергуванні для прикриття певного об'єкта.

Найперше варто відзначити системність ударів. Мовиться про засоби ППО, зв'язок і командні центри. Це створює перспективи для збільшення ударів з повітря та зростання їхньої ефективності. До того ж удари з повітря потрібні, щоб порушувати систему зв'язку ворога.

Як правило, після всього цього йдуть наземні операції чи операції наступального характеру. Можливо, це підготовка до масштабніших дій на лівобережжі Херсонщини, розширення плацдарму в районі Кринок,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Також варто зауважити, що ці удари збігаються з ударами дронів по території Росії. Вони атакували надгоризонтну систему виявлення цілей, яка стояла у Краснодарському краї.

Цікаво, що цей радар працює не проти України, а на дещо амбітніші цілі. Наприклад, ті, що пов'язані з ядерними навчаннями, які розпочала Росія. До цих навчань залучений Південний округ країни-агресорки, куди входить Крим та інші південні регіони, які окупував ворог.

"Тож ведеться системна робота, яка має на меті, як і підготовку до розгортання F-16, збільшення активності в небі, так і для протидії навчанням, які проводить Росія. А також, щоб продемонструвати амбітні наміри України – пошкодити системи, які відповідають за ядерну зброю і не тільки", – підкреслив Олександр Мусієнко.

Вибухи у Криму 23 травня: що відомо