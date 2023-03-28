Бахчисарай чекає на бавовну: українські партизани "анонсували" нові вибухи

З Криму все частішими стають звістки про "бавовну" і, вочевидь, квітнути вона збирається так же рясно, як й природа з приходом тепла. Посприяти цьому обіцяють партизани військового руху "Атеш".

У своєму телеграм-каналі вони зазначили, що попри вибухи майже місяць тому, військові об'єкти Росії у тимчасово окупованому Бахчисараї продовжують працювати. А тому хочуть "виправити це непорозуміння".

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Бахчисарай чекає на "бавовну"

Своїми цілями партизани назвали два об'єкти у Бахчисараї. Це:

758 центр матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Росії,

пункт постійної дислокації 133-ї бригади матеріально-технічного забезпечення.

Саме там ввечері 1 березня, окрім інших населених пунктів тимчасово окупованого Криму, чули вибухи. Тоді внаслідок "бавовни" у місцевих мешканців затряслися меблі та вікна, а в окрузі спрацювали сигналізації машин.

Попри те, що місяць тому 758 центр матеріально-технічного забезпечення ЧФ РФ і пункт постійної дислокації 133-ї бригади матеріально-технічного забезпечення піддався впливу "хлопка", вони продовжують функціонувати. "Атеш" має намір виправити це непорозуміння!

– зазначили партизани.

Слідкують не за одним об'єктом

Зазначимо, що партизанський рух "Атеш" слідкує не за одним військовим об'єктом країни-терористки на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, нещодавно стало відомо, що в Саках, що також у Криму, відбулася розвідка на ворожому аеродромі. При цьому партизани поділилися кадрами з розвідки й відзначили, що вже не вперше приділяють увагу цьому аеродрому, адже його активно використовують росіяни у війні проти України.

"Атеш" вдалося дізнатися, що біля аеродрому розташовані 4 висотки, 1 з яких – військовий гуртожиток. при цьому вахтерів у ньому немає, але всі мешканці знають одне одного.

Як доповів агент: "Охорона такого важливого об'єкта на дуже низькому рівні", не дивно, що у них постійно трапляються "нещасні випадки". Як знати, чи не стануть Саки наступною метою для хороших людей?

– відзначили партизани "Атеш".

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