Перевалило за сотню атак: чим реально знищити військову інфраструктуру Криму

В окупованому Криму неспокійно. Протягом останнього місяця півострів чи не щодня атакують безпілотниками.

Про це 24 Каналу розповів керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко. За його словами, потрібно і далі бити по Керченському мосту.

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"Уже за сто атак на Крим перевалило. Фактично кожного дня по кілька разів російські окупанти доповідають, що вони збили безпілотники", – зазначив Кличенко.

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Попри очевидні наслідки, у росіян усе, як завжди, "бєз патєрь".

Дронами Крим не звільнити

Перший удар по Кримському мосту стався 8 жовтня 2022 року. Лише 9 липня 2023 року в Міноборони визнали, що саме Україна причетна до цього.

На сьогодні окупований півострів оснащений величезною кількістю військової техніки, яку знищити не так просто. Для цього потрібне відповідне озброєння – ракети, далекобійна артилерія.

"Щоб знищити військову інфраструктуру, потрібна інша кількість вибухових речовин. Дрон – це лише розбити військовий автомобіль, пошкодити танк або бронетранспортер", – наголосив Клименко.

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