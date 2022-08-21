Зараз є 3 версії, – Чубаров розповів про можливі причини "бавовни" в Криму

У різних містах тимчасово окупованого Криму суттєво почастішали вибухи. російські окупанти рапортують про роботу своєї протиповітряної оборони.

Про це 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, ввечері 20 серпня російські окупанти виявили кілька дронів, які пролітали через Керченську протоку.

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Після цього було чутно 4 дуже потужних вибухи поблизу аеродрому Бельбек, що під Севастополем. Чубаров нагадав, що безпілотник також атакував штаб чорноморського флоту росії.

Ймовірні причини вибухів у Криму

Як зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу, зарано говорити про справжню причину вибухів. Однак вже зараз існує 3 версії того, як безпілотники з'явилися у небі над Кримом.

1 версія – конспірологічна . Мовляв, росіяни самі завдають ударів по власних об'єктах, аби мобілізувати своє суспільство. Однак, на думку Чубарова, ця версія має багато невідповідностей.

. Мовляв, росіяни самі завдають ударів по власних об'єктах, аби мобілізувати своє суспільство. Однак, на думку Чубарова, ця версія має багато невідповідностей. Згідно з 2 версією, "бавовна" у Криму може бути справою рук українських Сил спеціальних операцій . Чубаров зазначив, що у цьому випадку постає питання, чи могли ЗСУ відправити безпілотники на таку відстань. Він припустив, що українці можуть поки що не знати про всю потужну техніку, яка зараз є в української армії.

. Чубаров зазначив, що у цьому випадку постає питання, чи могли ЗСУ відправити безпілотники на таку відстань. Він припустив, що українці можуть поки що не знати про всю потужну техніку, яка зараз є в української армії. 3 версія – робота партизанського руху. Як розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу, існують припущення, що дрони можуть запускати з гір чи з якогось плато кримські партизани.

Чубаров наголосив, що якою б не була причина вибухів, зараз відбувається тотальне тестування російської ППО.

Це для нас дуже добре. Ми не маємо зупинятися лише на тестуванні,

– зазначив він.

Настрої росіян після вибухів

Починаючи з 9 серпня, коли пролунав вибух на авіабазі біля Новофедорівки, серед росіян шириться шалена паніка.

Ці настрої не стихають. З кожною новою атакою люди, які незаконно перебувають в Криму, переконуються, що потрібно покидати півострів. Серед них – і ті, хто поселився в Криму, і ті, хто приїхав на відпочинок,

– наголосив Чубаров.

На його думку, росіяни й далі намагатимуться втекти з окупованого півострова.

Чубаров назвав 3 версії вибухів в окупованому Криму: дивіться відео

Вибухи в Криму: останні новини

Ранок 21 серпня знову потішив "бавовною" в окупованому Криму. Вибух пролунав в окупованому Севастополі. Диму чи роботи протиповітряної оборони місцеві не помітили.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повернеться.

Як повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, почалася операція зі звільнення тимчасово окупованого півострова.

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