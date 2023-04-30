Росіяни вже розуміють, що цей сезон може бути українським, – політолог про вибухи в Криму

Невідомі безпілотники вночі 29 квітня влучили у нафтобазу в тимчасово окупованому Севастополі. Росіяни вже повинні розуміти, що цьогорічний сезон в Криму не буде для них курортним.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, ця "бавовна" в Севастополі хоча б трохи знижує бойовий потенціал ворога. Адже літаки не будуть заправлені паливом, отже не зможуть принаймні якийсь час запускати ракети.

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Сезон в Криму може бути українським

Як наголосив Давидюк, надзвичайно добре, що "бавовна" частенько прилітає і на тимчасово окупований Крим. Зараз це схоже на влучний точковий удар, які, очевидно, будуть повторюватися.

Давидюк не погоджується, що це була своєрідна помста за удар окупантів по Умані. Радше це – чудово виконане "домашнє завдання".

Не погоджуюся, що це помста. Це була б помста, якби прилетіло в Кремль та підірвало пункт управління. Помста буде пізніше. Помстою буде контрнаступ, відвоювання територій, завдані удари, зокрема й на 9 травня. В Росії буде найвеселіше 9 травня після падіння Третього Рейху,

– зазначив Давидюк.

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Після такої успішної "бавовни", очевидно, що в росіян на півострові починається паніка. Вони розуміють, що цьогорічний сезон в Криму цілком може бути українським. Ймовірно, частина росіян вже почала звідти виїжджати, адже розуміють, що під час окупації на півострові не буде спокійно.

Вони розуміють, що цей сезон може бути українським. Повернеться прекрасний жовто-блакитний прапор разом з кримськотатарським. Повернуть правду і справедливість. Але там не буде місця росіянам, російським військам та військовим базам. Вони це відчувають,

– зазначив Давидюк.

"Бавовна" в Севастополі: коротко