Відчуття безпеки щезло: як ще "бавовна" у Криму впливає на росіян

У серпні у тимчасово окупованому Криму пролунала низка вибухів. Інтенсивність "бавовни" деморалізувала окупантів та викликала панічні настрої серед росіян.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. За його словами, вибухи у Криму повністю зруйнували картинку російських загарбників, які намагалися презентувати окупований півострів як безпечний курорт.

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Настрої у Криму після вибухів

Правозахисник наголосив, що насправді росіяни перетворили увесь Крим на одну велику військову базу.

Неможливо купатися, коли неподалік на Херсонщині йдуть бойові дії. Уявлення про те, що у них там все безпечно, що є надійні засоби ППО, що росіяни мають "другу армію" у світі і їх це не зачепить, вже точно підірване,

– наголосив Фейгін.

За словами політика, окупаційна влада в Криму, а також російські військові почувають себе в небезпеці. Запанікували й пересічні росіяни.

"Місцеві, попри велику кількість "ватної" аудиторії, чудово розуміють, що таке війна. Вони усвідомлюють це краще, ніж ті, що приїхали, купалися, а потім починають плакати, що треба тікати", – сказав Фейгін.

кремль у відчаї

Як зазначив правозахисник, вибухи у Криму показали, що російські системи ППО повністю недієздатні та не можуть захистити від західної зброї.

Із цим не можна нічого вдіяти. Якщо росіяни куплять іранські БПЛА чи північнокорейські ППО, це не вирішить проблему. У кремлі це чудово розуміють,

– наголосив він.

Про те, що москва у відчаї, свідчить заява владіміра константінова. Спікер "держдуми" півострова назвав київську владу терористами, яких спонсорує США.

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"Він би не говорив цього просто так. Адже існує теза, яку колись озвучили в кремлі і весь час просувають: "Ми перемогли тероризм". Тобто "терористичних загроз" такого рівня в росії не може бути в принципі", – сказав Фейгін.

Чому окупанти брешуть про причини вибухів

Однак, за словами правозахисника, у кремлі вирішили йти не шляхом захисту населення, а знову почали брехати. Окупанти розповідають, що вибухи виникли через детонацію у результаті порушення правил безпеки чи висувають інші версії.

Це весь час буде звучати. Адже кремль за жодних обставин не може показати свою слабкість чи визнати силу ЗСУ,

– наголосив політик.

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Ситуація в окупованому Криму: коротко