З жахом дивляться на південний напрямок: до чого готуються росіяни в Криму

Окупований Крим двигтить від численних вибухів. Росіяни бідкаються та намагаються залишити півострів.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що той самий Севастополь напханий російськими військовими, які про все знають.

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"Настрої вже не радісні. Вони розуміють, що якось кораблі захищені боновими загородженнями, але в динаміці долітати і допливати стало набагато більше", – зазначив Тизенгаузен.

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Як відомо, Україна офіційно оголосила про військову загрозу одразу в шістьох російських портах. Так, СБУ та ВМС провели успішну операцію з атаки російського корабля "Оленегорський горняк" і танкера SIG.

Попереду більше "бавовни"

Українські військові мають успіхи на Півдні. Якщо захисники достатньо просунуться, то в Криму окупантам ніде буде сховатись.

[Росіяни] з жахом дивляться на південний напрямок і чекають, що по них стрілятимуть далекобійною зброєю. Загалом готуються до не дуже приємних сценаріїв,

– додав Тизенгаузен.

Туристичний сезон у Криму знову провалився. Якщо торік спорожнілі пляжі коштували російському бюджету щонайменше 1,6 мільярда рублів, то цьогоріч – удвічі дорожче.

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