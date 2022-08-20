Нівелювання репутації російської ППО, – Коваленко прокоментував "бавовну" в Криму

У Криму зросла кількість "бавовни". Деяка пов'язаніа з тим, що ППО вже на території півострова відпрацьовує по дронах і безпілотниках, що насправді нівелює репутацію росії.

Таку думку 24 каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він пояснив, чому в "бавовні" в Криму росія не звинувачує Україну.

Зверніть увагу Це буде другий острів Зміїний, – Коваленко припустив сценарій звільнення Криму

Дрони і безпілотники без перешкод пролітають до 300 кілометрів

Коваленко розповів, що радше за все, ці дрони і безпілотники залітають на територію півострова з материкової частини України. Але до найближчих позицій ЗСУ з Севастополя, з Керчі, де були помічені дрони – приблизно 270 кілометрів.

Тобто цю відстань вони мали пролетіти і по окупованій материковій частині України, де діє ешелована російська ППО. Потім над морем, де також є охоплення ППО російських окупантів. А далі ще зайти на півострів, де також ешелонована ППО ворога,

– підкреслив військовий оглядач.

Отже, за словами військового експерта, якщо це дійсно літальні апарати ЗСУ, значить ППО окупантів взагалі не відпрацьовує на 100%. Тому росіяни і не поспішають повідомляти, що в Криму відбулась атака дронів, тому що виникнуть запитання до ППО.

"Майже 300 кілометрів пролітає цей дрон, а лише над Севастополем чи Керчем його помічають. А це величезні ризики для важливих об'єктів у Криму", – наголосив Коваленко.

Це перевірка ефективності російської ППО

Військовий оглядач зазначив, те, що відбувається в Криму – це перевірка ефективності російської ППО.

"Це нівелювання репутації російської ППО", – додав він.

Цікаво Ранок добрий, коли він український, – у Зеленського відреагували на "бавовну" у Севастополі

Коваленко зауважив, якщо це дійсно дрони ЗСУ, то використання такої кількості подібної техніки потрібне для того, аби з'ясувати нюанси роботи ворожої ППО.

Дізнатись місце розміщення зенітно-ракетних комплексів і не тільки. На яких висотах вони відпрацьовують. По яких об'єктах, якого саме розміру тощо,

– деталізував військовий експерт.

Коваленко припустив, що це відбувається, ймовірно, для того, щоб здійснити щось цікавіше, щось більш масштабне.

Коваленко про "бавовну" в Криму: дивіться відео

Останні події в Криму: коротко