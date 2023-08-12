У Криму понад 100 військових об'єктів: Попович припустив, що могло бути ціллю 20 "збитих" дронів

Невідомі безпілотники в ніч на 12 серпня літали біля селища Новоозерного в тимчасово окупованому Криму. Там розташований важливий військовий об'єкт російських окупантів.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що це позитивна новина. Місцеві жителі повідомляли, що чули шалені вибухи.

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Російські окупанти вже давно буквально перетворили Крим на базу. Там є більш ніж 100 військових об'єктів. Тому не дивно, що на півострові частенько фіксують різні невпізнані безпілотники.

Зараз, за різними підрахунками, там є понад сотня військових об'єктів. І аеродроми, і склади з боєприпасами, і склади з паливно-мастильними матеріалами,

– зауважив Попович.

Дивіться розмову з Денисом Поповичем на ютубі 24 Каналу

Куди могли летіти безпілотники

Як наголосив Попович, повідомляли, що поблизу селища Новоозерного розташована автомобільна або ж ремонтна база. Також була інформація, що там може бути розміщена саме військова база. У будь-якому випадку усе це – цілком логічні воєнні цілі.

Треба дізнатися, наскільки ефективним був цей удар. Безумовно автобаза – військовий об'єкт. Бо кожен автомобіль може бути використаний на фронті. З Криму постачають багато чого для угруповання окупантів в Запорізькій області – і боєприпаси, і паливно-мастильні матеріали та інше обладнання,

– розповів Попович.

Вибухи в Криму: коротко