Пляжний сезон закрився: після бавовни у Криму на вокзалі Сімферополя величезні черги

На вокзалі Сімферополя в тимчасово окупованому Криму зібралися величезні черги з людей, які хочуть покинути півострів.

Після вибухів у Криму 16 серпня багато людей вирішили покинути півострів. Зараз на вокзалі Сімферополя застрягли багато людей. Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах.

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Люди хочуть покинути півострів, але не можуть

На відео можна побачити величезні черги на вокзалі. Але ці люди не можуть виїхати, оскільки наразі залізничне сполучення припинене.

Проте варіант виїхати машиною також доволі складний. Зараз на Кримському мосту теж довжелезні черги та затори. Зафіксовано рекордний трафік машин на виїзд з півострова.

Черги на вокзалі у Сімферополі: дивіться відео

Що трапилось

Зранку 16 серпня поблизу Джанкоя прогриміли вибухи. Були "прильоти" у склади боєприпасів біля Джанкоя, також була пожежа на трансформаторній станції біля залізниці. Крім цього, внаслідок вибухів під Джанкоєм пошкоджена залізниця. Наразі рух потягів зупинено.

Також ЗСУ влучили по військові частині росіян в Азовському, чим також сильно налякали окупантів. Згодом вибухи пролунали й у Сімферополі.

До цього вибухи в Криму лунали 9 серпня на авіабазі окупантів, яку вони розмістили на аеродромі "Саки". Тоді багато людей також покинули півострів, вистоявши довжелезні черги на міст.

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