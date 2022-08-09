У мережі показали повне відео вибухів на аеродромі в Криму: вражаючі кадри

З'являються нові й нові відео вибухів в окупованому Криму. У мережі показали яскраві кадри з аеродрому у Новофедорівці.

Відео з двома гучними вибухами опублікував активіст Сергій Стерненко. Він зазначив, що, ймовірно, перед тим був ще один.

Важливо У Криму пролунали вибухи біля військового аеродрому: все, що відомо

На кадрах видно 3 величезні хмари над аеродромом, також чути гуркіт.

Що відомо про вибухи в Криму

Десяток вибухів на аеродромі в Сакському районі пролунали після 15:20. Спочатку у міноборони росії говорили про "здетонування боєприпасів". Вигадували, нібито постраждалих немає, а техніка непошкоджена. Згодом у пропагандистських ЗМІ з'явилась нова "остаточна" версія –порушення правил пожежної безпеки.

Маріонетковий "глава" Криму сергій аксьонов заявив, що 5 людей таки зазнали поранення. Ба більше, одна особа нібито загинула.

Попри те, що "все добре", окупанти почали відгороджувати місце вибуху на 5 кілометрів. Говорять про евакуацію, а в'їзд до Новофедорівки закрили.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр попередила, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак допустив масований удар через вибух в Криму. Людям слід бути обережними.

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