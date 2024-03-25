Дуже потужно "засліпили" Чорноморський флот, – політтехнолог про успішну роботу в Криму
23 березня Сили оборони України потужно вдарили по військових об'єктах окупантів в Криму. Це був надзвичайно "урожайний" вечір.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що це був один із найрезультативніших ударів по військових об'єктах окупантів в Криму за увесь час повномасштабної війни.
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"Осліпили" Чорноморський флот
Як наголосив Тизенгаузен, Україна вже вибила дійсно значну кількість великих десантних кораблів Чорноморського флоту. Росіяни вже давно використовували їх як транспортні судна.Зверніть увагу! Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зауважив, що станом на початок повномасштабної війни Росія мала 13 одиниць великих десантних кораблів у Чорному морі. Якщо підтвердиться інформація про суттєві ураження "Ямала" та "Азова", то їх залишиться всього 3.
Також добре, що вдалося вдарити по вузлу зв'язку окупантів. Це – надзвичайно важливий для них об'єкт.
Фактично ми дуже потужно "осліпили" Чорноморський флот. Вузол зв'язку напханий переважно закордонним обладнанням. І туди потрапило прямо всередину,
– сказав Тизенгаузен.
Якщо ще й вдалося уразити розвідувальний корабель "Іван Хурс", то це взагалі прекрасно. Це судно в певному сенсі унікальне. Воно здатне керувати усім Чорноморським флотом.
Такий дійсно "урожайний день". Зверніть увагу. Усі будинки залишилися на місці. Уразили лише військові об'єкти. Дуже хірургічна та ювелірна робота,
– підкреслив Тизенгаузен.
Вибухи в Криму: коротко
- Ввечері 23 березня українські сили вдарили по військових об'єктах окупантів в Криму. Зокрема прилетіло на 13-й судноремонтний завод, де перебували ВДК "Ямал" та "Азов".
- Також зафіксували приліт по вузлу зв'язку Чорноморського флоту. В мережі вже опублікували супутникові знімки наслідків удару.
- Були дані, що внаслідок удару вдалося пошкодити і "Іван Хурс". Але цю інформацію ще потрібно верифікувати.