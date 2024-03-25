Дуже потужно "засліпили" Чорноморський флот, – політтехнолог про успішну роботу в Криму

23 березня Сили оборони України потужно вдарили по військових об'єктах окупантів в Криму. Це був надзвичайно "урожайний" вечір.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що це був один із найрезультативніших ударів по військових об'єктах окупантів в Криму за увесь час повномасштабної війни.

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"Осліпили" Чорноморський флот

Як наголосив Тизенгаузен, Україна вже вибила дійсно значну кількість великих десантних кораблів Чорноморського флоту. Росіяни вже давно використовували їх як транспортні судна.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зауважив , що станом на початок повномасштабної війни Росія мала 13 одиниць великих десантних кораблів у Чорному морі. Якщо підтвердиться інформація про суттєві ураження "Ямала" та "Азова", то їх залишиться всього 3.

Також добре, що вдалося вдарити по вузлу зв'язку окупантів. Це – надзвичайно важливий для них об'єкт.

Фактично ми дуже потужно "осліпили" Чорноморський флот. Вузол зв'язку напханий переважно закордонним обладнанням. І туди потрапило прямо всередину,

– сказав Тизенгаузен.

Якщо ще й вдалося уразити розвідувальний корабель "Іван Хурс", то це взагалі прекрасно. Це судно в певному сенсі унікальне. Воно здатне керувати усім Чорноморським флотом.

Такий дійсно "урожайний день". Зверніть увагу. Усі будинки залишилися на місці. Уразили лише військові об'єкти. Дуже хірургічна та ювелірна робота,

– підкреслив Тизенгаузен.

Вибухи в Криму: коротко