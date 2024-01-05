Почалася друга хвиля втечі: у Криму панують панічні настрої після гучних вибухів
У Криму 4 січня пролунало багато вибухів. Окупанти скаржилися, що це була наймасованіша атака за останній час.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, підкресливши, що, за його даними, вдалося влучити у казарму зв'язківців у Севастополі, а також – під Євпаторією у військову частину, де перебували місцеві "ППОшники".
Дивіться також У 2023 році ЗСУ знищили у 2,5 раза більше росіян, ніж у 2022: підсумки року на фронті
Також є не надто добрі новини. Нещодавно з порту в Новоросійську вийшов ракетоносій "Адмірал Ессен" з ракетами на борту. Раніше окупанти могли встановлювати ракети лише в Севастополі. Найімовірніше, вони вирішили це логістичне завдання.
В Криму почастішала повітряна тривога
Як наголосив Тизенгаузен, Україна почала посилено працювати по тимчасово окупованому Криму. Тривога там лунає часто. А завезені росіяни знову потрошки тікають з півострова.
Не дуже веселі там настрої. Там реально почалася друга хвиля виїздів з Криму. Можливо, вона не така масова. Але тікають звідти. Тим паче їх ще зачепила заява Зеленського, що у 2024 році Україна сильно сфокусується на Кримі,
– зазначив Тизенгаузен.
Вибухи в Криму: коротко
- 4 січня в тимчасово окупованому Криму пролунало багато вибухів. В Росії цю атаку називали однією з найбільш масованих за останній час. Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що льотчики філігранно доправили ракети у місця призначення. Однак Україні все одно потрібно більше далекобійної зброї, щоб завдати окупантам ще більше проблем.
- Цікаво, що в міноборони Росії почали розповідати, що буцімто змогли "збити" аж 40 різних безпілотників. Вони просили місцевих жителів повідомляти про час та локацію прольоту БпЛА.
- Пізніше стало відомо, що Сили оборони влучили по одній із військових частин росіян в Євпаторії. За даними руху "Атеш", вдалося уразити пункт управління, де був захищений канал зв'язку із Кремлем. Також там координували роботу ППО на півострові.