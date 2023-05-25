"Атеш" – це навіть не 50% від усіх партизан, які діють у Криму, – військовий ЗСУ

У тимчасово окупованому Криму працює значна кількість партизанів, яка допомагає Україні. Тамтешній рух надзвичайно масовий та різноманітний.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та кримський активіст Василь Самойлов. За його словами, кримські партизани активно працюють. Місцеві мешканці багато допомагають Україні.

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Тамтешній партизанський рух надзвичайно масовий. Там працюють як організовані групи на кшталт "Атеш", так і невеличкі автономні групи по пару людей.

Це як організовані рухи, так і дуже маленькі групи по кілька людей. Вони навіть особливо між собою зв'язок не підтримують, але знають що і коли робити. Упродовж останнього року цей рух сильно розвинувся,

– розповів Самойлов.

Партизанський рух в Криму зародився ще в 2014 році. До повномасштабного вторгнення був певний спад, але зараз він знову активно працює. Головне завдання – збір та передача інформації. Однак поступово місцеві групи переходять до більш радикальних дій.

В Україні оголосили про створення Корпусу морської піхоти . Це рішення свідчить про розширення діяльності морських піхотинців, що посилить обороноздатність держави.

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Деякі проукраїнські мешканці Криму мали образу на Україну

Як наголосив Самойлов, деяка кількість з проукраїнських жителів Криму свого часу мала певну образу на Україну та відчуття, що Київ їх кинув. Вони бачили тотальну зраду серед інших мешканців на півострові і певну бездіяльність влади у 2014-му.

Вони бачили, як українські держслужбовці підіймають російські прапори; як 99% штату МВС перейшло на бік Росії. Як майже 60% військових зрадило присягу. Тому в деяких проукраїнських мешканців Криму склався стереотип, що "Україна нас зрадила",

– розповів Самойлов.

Однак такі люди ненавидять Росію та готові робити все, щоб окупанти покинули півострів.

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