Росіяни ретельно приховують причини регулярної "бавовни" в Криму: як виправдовуються

У ніч проти 8 грудня до росіян в тимчасово окупований Крим навідалася "бавовна". Ворог намагається приховати причину та наслідки потужних вибухів у Керчі, але марно.

В ефірі 24 Каналу голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, які проблеми виникли в окупантів після чергової "бавовни" у Керчі.

Важливо Це крок уперед: про що свідчить масована атака БпЛА в Криму

Дізнатися про наслідки влучань важко

Російські каральні служби в Криму дуже ретельно приховують причини будь-яких вибухів.

Готуючись до ефіру, я знову дивився, що пишуть місцеві пропагандистські пабліки. Там кажуть, що йде слідство,

– зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Відомо, що на вулиці Генерала Петрова у Керчі спалахнув газопровід. Внаслідок пожежі була пошкоджена лінія електропередач й це призвело до аварії у котельні. Понад 30 тисяч людей залишилися без газу та опалення.

Окупанти також приховують, що два найбільші заводи, які працюють на оборонний сектор Росії, залишилися без газу та електроенергії, на яких побудований технологічний процес. Зокрема, постраждали заводи імені Войкова та "Пролив",

– мовив Чубаров.

Водночас міністерство оборони Росії заперечує пошкодження заводу "Пролив". Окупанти заявили, що нібито всі цілі збили.

Це (пошкодження заводу "Пролив" – 24 Канал) правда. Днями мені телефонували з Криму й сказали, що в одному селі біля Керчі чоловік рано-вранці вийшов надвір й буквально на його очах впали уламки безпілотника. Це з тих останніх атак,

– додав голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Росіяни, на щастя, не встигають збивати всі дрони. Є влучні попадання, проте дізнатися наслідки цих влучань поки що важко, але, на думку Чубаров, що скоро ми й про це дізнаємося.

Він зауважив, що завод імені Войкова та "Пролив" є для України ворожими військовими об'єктами, які мають бути знищені.

Більше про ситуацію у Криму