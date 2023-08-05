В Криму щось неспокійно: окупанти оголосили тривогу на військовому аеродромі
5 серпня 2023, 22:03Читать новость на русском
Джерело:"Крымский ветер"
У Криму знову було гучно. Місцеві жителі повідомляють, що російським загарбникам на тимчасово окупованому півострові стало "тривожно".
Ввечері 5 серпня у Криму лунали вибухи. Про це повідомляють місцеві канали.
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Де саме було гучно у Криму
За попередніми даними, "бавовна" завітала до Севастополя. Також стало відомо, що російські загарбники оголосили тривогу на аеродрому в районі села Новофедорівка.
Наразі Україна не коментувала ці інциденти. Так звана окупаційна адміністрація поки що мовчить, як і ворожі пабліки.
Де розташована Новофедорівка: карта
У Криму постійно щось вибухає
- На території тимчасово окупованого півострова частіше стало чути "бавовну". Росіяни регулярно отримують підтвердження того, що їм не дадуть спокою в українському Криму.
- Так, у ніч на 4 серпня було гучно в районі Феодосії. За попередніми даними, це внаслідок атаки могла бути пошкоджена нафтобаза окупантів. Кремлівські пропагандисти традиційно заперечують будь-які влучання та вдають вигляд, що все "йде за планом".
- За дві доби до цього біля Гвардійського пролунав потужний вибух. Це у Сімферопольському районі. Там російські загарбники створили собі авіабазу.
- Не так давно жителі тимчасово окупованого Севастополя нарахували понад 8 вибухів. Загарбники після цього вигадали байку про нібито успішну роботу ППО чи РЕБ. Російські пропагандисти не узгодили між собою легенди й плуталися в деталях.