Розвідка Британії розповіла про наслідки ураження Керченської поромної переправи

Нещодавнє ураження двох російських залізничних поромів у Криму вочевидь не минулося без наслідків для російських окупантів. Це, ймовірно, спричинило серйозні перебої у ворожих логістичних операціях ворога.

Нагадаємо, що Сили оборони завдали ракетних ударів по Кримському півострову. Внаслідок цього пошкодження отримали два російські залізничні пороми.

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У росіян проблеми

Як повідомляє британська розвідка, погіршення пропускної здатності залізничної переправи майже напевно спричинило значні тимчасові перебої в російських військових логістичних операціях і, потенційно, в постачанні палива до Криму.

За їхніми даними, пошкодження поромів призведе й до того, що країні-агресорці вочевидь доведеться якнайшвидше замінити залізнично-поромну переправу, що, ймовірно, вплине на її більш широкі морські логістичні операції.

Український удар по поромній переправі та подальший напад на паливний склад, розташований неподалік, знову підкреслює вразливість протоки до українського втручання, попри значні інвестиції Росії в безпеку та протиповітряну оборону,

– йдеться у повідомленні.

Детальніше про ураження переправ