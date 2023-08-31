Українські сили готують поле майбутньої битви, – Селезньов про збільшення "бавовни" в Криму

В окупованому Криму не припиняються вибухи, які свідчать про підготовку до майбутніх подій. Свого часу півострів повернеться під контроль України.

Військовий експерт Владислав Селезньов сказав 24 Каналу, що удари по Криму спрямовані на конкретні об'єкти ворога, щоб ослабити його перед вирішальною битвою за півострів у майбутньому.

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"Українські сили оборони системно та наполегливо готують поле майбутньої битви. Вони вцілюють по ворожих військових та інфраструктурних об'єктах, а також по об'єктах портової інфраструктури", – зазначив Селезньов.

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Так, останніми днями гучно було не лише у Феодосії, але також у районі Сімферополя, Севастополя, Балаклави, Алушти.

Попереду ще більше "бавовни"

Як відомо, 25 серпня українські спецпризначенці атакували Чорноморський флот Росії. Той самий, який країна-агресорка використовує для ракетних ударів по Україні.

"Процеси, які відбуваються на території Криму та Севастополя, спрямовані на те, щоб у російської армії було якомога менше можливостей вчиняти воєнні злочини. Тому "бавовни" буде більше", – констатував Селезньов.

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