Вночі Росію тривожило на повну: у Курську чули сирену, у районі аеропорту – вибухи

Рівень тривожності у ворожій державі зашкалює. На фоні новин про початок "повстання вагнерівців" почали з'являтись повідомлення про "бавовну" в Курську.

У ніч проти суботи, 24 червня, жителі Курська та області не спали через сирену та звуки вибухів. Також загострюється ситуація в Ростові-на-Дону після заяви ватажка ПВК "Вагнера" про початок "маршу за справедливість". Детально про це інформує 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

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"Курськ, спиш?"

Губернатор Курської області Роман Старовойт запевнив, що вибухи в регіоні є "наслідком роботи російської ППО". Також, за його словами, Курщину нібито атакували безпілотники, але обійшлось без руйнувань інфраструктурних об'єктів, постраждалих і загиблих.

Вночі (24 червня – 24 Канал) в небі над Курськом працювали наші системи ППО. Атака БпЛА була успішно відбита, постраждалих та пошкоджень немає,

– написав він, звинувативши в обстрілі чомусь Збройні Сили.

Окрім того, чиновник попросив жителів області дотримуватись заходів безпеки, зокрема, бути обережними з уламками повітряних цілей та оперативно інформувати про них правоохоронців.

Водночас на кадрах, які поширюються мережею, чути, що справді в цьому західному регіоні Росії лунала тривога.

Тривога у Курську вночі: дивіться відео з телеграм-каналів

Також на роликах можна побачити вибухи з різних куточків міста. Однак достеменно невідомо, скільки саме їх було, але, ймовірно, один із них був в районі аеропорту. Принаймні про це пишуть телеграм-канали.

Нічна "бавовна" на Курщині: дивіться відеонарізку з мережі від 24 Каналу

У Ростові – військові та техніка

Після заяви ватажка групи "Вагнера" Пригожина "щось дивне" почало відбуватися у Ростові-на-Дону. Власне, люди в камуфляжі, зі зброєю та на танках оточили 5 адміністративних будівель. Серед них – військовий штаб.

Ймовірно, ці бійці – це або найманці "Вагнера", або військові міністерства оборони ворожої держави, яких прислали охороняти місто від можливих безпорядків. Але уже очевидно, що від громадянської війни Росії не вберегтися.

Сам Пригожин вирішив назвати цю "акцію", яку він оголосив, "маршем за справедливість". За його словами, військове керівництво у Кремлі зовсім неефективне й має на меті ліквідувати усіх вагнерівців.

Власне, що б не відбувалось поганого в Росії, варто пам'ятати: це все наслідок повномасштабної війни проти України, яку вирішили розв'язати у Кремлі.