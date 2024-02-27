У Курську гучно: пролунав сильний вибух
27 лютого 2024, 14:56Читать новость на русском
Сьогодні, 27 лютого, у російському місті Курськ пролунав сильний вибух. Місцева влада вже відреагувала на ситуацію.
В мережі активно публікуються відео з камер спостереження, на яких чутно сильні вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.
Дивіться також В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: партизани заявляють про збитий літак
Влада Курська розповіла про вибух
За інформацією від місцевих телеграм-каналів, губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що у регіоні "працюють" повітряно-космічні сили Росії.
Чиновник не став озвучувати, що саме мають на увазі під словом "працюють".
Частина росіян в коментарях традиційно заявляє про те, що це був звук від прольоту винищувача.
Вибухи в Росії: останні новини
- 27 лютого українські БпЛА атакували Брянську область. Місцевий губернатор Алєксандр Богомаз розповів, що атака була спрямована на об'єкти Клинцівського району. Втім, Богомаз повідомляє, що так звана "російська ППО" знищила усі дрони.
- Вночі 24 лютого на Новолипецькому металургійному комбінаті у місті Липецьк в Росії було дуже гаряче. Після потужних вибухів на комбінаті розпочалася велика пожежа, що призвела до евакуації всього персоналу. Відомо, що за ударом стоять СБУ та ГУР. Безпілотники поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу.
- Вдень 19 лютого на одному із заводів Саратовській області стався гучний вибух. Причини вибуху залишилися невідомими. Втім, місцеві телеграм-канали зазначили, що причиною вибуху стало куріння поряд із вибухонебезпечними балонами.