У низці областей Росії знову гучно: окупанти бідкаються на атаку ракетами та дронами

Пізно ввечері на території Росії пролунали потужні вибухи. Жителі країни-агресорки поширили відео з місця подій.

У ніч з 16 на 17 березня до росіян у гості завітала "бавовна". Гучно було у Курській, Брянській і Калузькій областях.

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Що відомо про вибухи

Жителі Курська пізно ввечері чули "бавовну". У соцмережах окупанти писали, що було гучно у Медвенському районі. Також повідомлялося про проблеми зі світлом у північно-західній частині міста.

Також гучно було на Брянщині. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз, як це постійно робить влада окупантів у таких випадках, відзвітував про нібито успішну роботу ППО. За його словами, над Брянським районом буцімто збили повітряну ціль. А саме балістичну ракету С-200, у запуску якої він спробував звинуватити Україну. Російський губернатор також повідомив про роботу оперативних служб на місці та відсутність постраждалих.

Соцмережами ширяться кадри, що зроблені камерами відеоспостереження. На одному з таких відео можна побачити яскравий спалах та почути, що над Брянщиною було доволі гучно.

У Брянській області вночі пролунали вибухи: дивіться відео



На інших кадрах можна почути, як після вибуху спрацювала сигналізація.

У Брянській області сталася "бавовна": дивіться відео



У Калузькій області теж було гучно. Так звані російські військкори заявили, що там буцімто збили три "українські БпЛА літакового типу". За версією окупантів, у Калузькій області теж немає постраждалих.

Росіяни постійно чують вибухи