Знову розквітла "бавовна": в окупованому Луганську пролунали вибухи

Увечері 17 травня було доволі тривожно в окупованому Луганську. У місті пролунали кілька гучних вибухів.

Згодом над небом піднявся величезний стовп чорного диму. Про це розповіли жителі окупованого Луганська, передає 24 Канал.

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До Луганська вчергове завітала "бавовна"

У тимчасово окупованому Луганську після 19:00 пролунали вибухи. Місцеві зазначили, що стався "приліт" і почали публікувати наслідки вибухів в мережі.



Над Луганськом піднявся стовп диму / Фото з соцмереж

Російські пропагандисти одразу вирішили заспокоїти жителів українського міста, сказавши, що "все нормально". Згодом окупанти почали розповідати, що це нібито "злетів літак".



У Луганську почули вибухи / Фото з соцмереж

Наразі достеменно невідомо де саме трапилася "бавовна". Інформація про кількість постраждалих чи руйнування у місті – теж відсутня.

У Луганську вже не вперше повідомляють про вибухи