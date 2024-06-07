Абсолютно легальна ціль: полковник запасу сказав, куди могли влучити в Луганську

Окупований росіянами Луганськ зранку 7 червня опинився під ракетним обстрілом. Місцеві жителі опублікували багато відео з вибухами та руйнуваннями у різних районів міста.

Влучання були у районі Гострої Могили, біля колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів, де росіяни облаштували свою базу. Детальніше про наслідки атаки 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Легальна військова ціль

Ватажок так званої "лнр" Лєонід Пасічник заявив, що нібито по Луганську було випущено не менше 6 ракет. Водночас місцеві жителі у соцмережах повідомляють про падіння уламків в районі автовокзалу та коледжу інформаційних технологій.

Там же розташоване летовище, авіаремонтний завод, а також проходить траса до кордону з Росією. Цією трасою російська армія вдень й вночі перевозить вантажі, зброю та військових. Крім цього, повідомляють про четвертий за останні два місяці удар по нафтобазі.

Луганське вище військове авіаційне училище штурманів стало основною військовою базою росіян. Звісно, це легальна військова ціль, по якій ЗСУ вже працюють декілька років. З 2022 року завдаємо ударів по цьому військовому хабу росіян,

– мовив Світан.

Окупанти намагаються перехоплювати різні ракети, зокрема, Storm Shadow, SCALP-EG, ATACMS. Іноді уламки падають у місті, адже росіяни навмисно роблять це над містом для того, щоб був матеріал для пропагандистських роликів, що нібито Україна бомбить Донбас.

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