Окупанти бідкаються через атаку дронів: у Луганську чули потужні вибухи

Вибухи не дають спокійно спати окупантам на українських теренах. Зокрема, було гучно в Луганську.

Пізно ввечері, 6 червня, телеграм-пабліки почали писати про серію потужних вибухів у тимчасово підконтрольному загарбникам Луганську. Про це інформує 24 Канал.

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Вибухи в Луганську

Як зазначають ворожі інформаційні ресурси, саме безпілотники атакували місто Луганськ. Водночас окупанти поспішили зазначити, що "працює протиповітряна оборона".

Власне, було чути два потужних вибухи. Росіяни запевняють, що системи ППО збили нібито два безпілотні літальні апарати. Це підтвердив так званий прессекретар ватажка квазіреспубліки.

Проблеми росіян