Потужний аеродром у Луганську відвідали ракети: оперативне зведення від Світана

Потужні вибухи пролунали в окупованому Луганську. Судячи з відео, що є в мережі, ракети навідалась до великого російського аеродрому в окупованому місті.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному оперативному огляді на 24 Каналі розповів, що "бавовна" завітала на територію Луганського авіаучилища. Унаслідок удару по Луганську було ліквідовано заступника начштабу Центрального округу.

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Вибухи в Луганську

Світан зазначив, що в Луганську є відоме на весь колишній СРСР авіаційне училище, з величезним аеродромом й авіазаводом. Можна припустити з тих кадрів, що є в мережі, що такий потужний удар могли здійснити ракети ATACMS, або ж SCALP чи Storm Shadow.

Це в чистому вигляді військова ціль. Швидше за все використовувались і ракети для встановлення фальш-цілей. Усі ракети до Луганська йдуть з нею. Вона тушить усю ППО, й далі проходять ударні ракети та виконують бойову задачу,

– зауважив льотчик-інструктор.

Удари по Підмосков'ю

За словами військового експерта, нарешті Україна повернулась й до ударів по Москві. Вибухи лунали в Підмосков'ї. Це, звісно, робота українських спецслужб. Москва – це величезна військова ціль, багато її об'єктів – легальні для ударів.

"Це один із основних майданчиків, де відбувається виробництво військового обладнання. Особливо високотехнологічного. Москва та Підмосков'я", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

Детонації в Ростові

Як він зазначив, у Ростові також були детонації на зерновому терміналі. Через це умовно можуть бути проблеми в Африці, яку Росія обіцяла нагодувати своїм зерном. Однак пожежі на зернових терміналах – це внутрішні розборки в Росії за сфери впливу.

Однак навряд детонувало зерно. Значить, термінал використовується для перекидання військової техніки та боєприпасів. Росія дуже багато закуповує боєприпасів. Їм їх дуже не вистачає на полі бою. Тому боєприпаси йдуть і морем у тому числі, а турки не дуже перевіряють вантажі на кораблях,

– підкреслив Світан.

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