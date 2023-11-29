Вибухи лунали у різних частинах: у Херсоні перебої з електрикою після обстрілу
Російська армія вкотре підступно обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя. Після атаки у місті виникли перебої з електрикою, є пошкодження будинків.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його словами, окупанти атакували місто близько 14:00, передає 24 Канал.
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Ворог вкотре вдарив по Херсону
Як повідомили у Херсонській МВА, вибухи пролунали у різних частинах міста. Після обстрілу також виникли перебої з електроенергією.
Після 14:00 армія Росії з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по Херсону. Вибухи лунали у різних частинах міста. Є інформація про пошкоджені будинки. Після обстрілу у деяких районах виникли перебої з електрикою,
– повідомив Мрочко.
Наразі інформація щодо постраждалих унаслідок обстрілу не надходила. Наслідки цинічного удару росіян уточнюються.
Як повідомляють місцеві жителі, у місті пролунали щонайменше 2 вибухи. Близько 15:00 у місті вкотре почали лунати вибухи.
Росіяни кожного дня тероризують Херсонщину
- Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що протягом доби російські військові здійснили 128 обстрілів, випустивши 778 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Лише по місту Херсон ворог випустив 21 снаряд.
- Через ворожі обстріли постраждало 4 людини. Крім того, у Бериславському районі росіяни атакували житлові квартали та адмінбудівлю.
- У ніч на 28 листопада російська армія завдала удару по Дніпровському району міста. Унаслідок обстрілу 71-річний херсонець отримав поранення. Наразі його стан оцінюють як середньої тяжкості. Також під вогнем був і один з освітніх закладів – там пошкоджено вікна та приміщення спортивної зали.
- Напередодні, 27 листопада, ворог також не припиняв обстрілів. Під вогонь російських окупантів потрапили житлові будинки, адміністративна будівля, а також медичний заклад. Унаслідок обстрілу поранення отримала 84-річна жінка, вона отримала допомогу на місці й відмовилася від госпіталізації.