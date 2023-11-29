Вибухи лунали у різних частинах: у Херсоні перебої з електрикою після обстрілу

Російська армія вкотре підступно обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя. Після атаки у місті виникли перебої з електрикою, є пошкодження будинків.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його словами, окупанти атакували місто близько 14:00, передає 24 Канал.

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Ворог вкотре вдарив по Херсону

Як повідомили у Херсонській МВА, вибухи пролунали у різних частинах міста. Після обстрілу також виникли перебої з електроенергією.

Після 14:00 армія Росії з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по Херсону. Вибухи лунали у різних частинах міста. Є інформація про пошкоджені будинки. Після обстрілу у деяких районах виникли перебої з електрикою,

– повідомив Мрочко.

Наразі інформація щодо постраждалих унаслідок обстрілу не надходила. Наслідки цинічного удару росіян уточнюються.

Як повідомляють місцеві жителі, у місті пролунали щонайменше 2 вибухи. Близько 15:00 у місті вкотре почали лунати вибухи.

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